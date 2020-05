Slam Mossoró terá primeira edição online no próximo domingo, 31

O Slam Mossoró, campeonato de poesia e perfomance, irá acontecer pela primeira vez no modo online, devido ao período de isolamento social. Esse evento de poesias autorais está marcado para o próximo domingo (31), às 19h.

A competição terá transmissão pelo Facebook e Youtube, nas páginas do Sindicato dos Profissionais em Educação do RN (SINTE/RN – Regional Mossoró) e também do próprio Slam Mossoró.

A pessoa vencedora irá receber uma premiação de R$250. A segunda colocação garante um valor de R$100, enquanto a terceira posição será premiada com R$50.

As inscrições antecipadas podem ser solicitadas na página do Instagram @slammossoro. Apesar de o evento ser online, só serão aceitas inscrições de residentes em Mossoró.

Além da premiação em dinheiro, o Slam Mossoró irá garantir vaga para o Slam Viral Nacional, que será realizado entre os dias 06 e 07 de junho.

O Slam Viral Nacional é uma competição que reúne slams de todo o Brasil, que se uniram para suprir a necessidade de poesia neste período de quarentena.

Ao todo, 16 circuitos de slams estão inscritos na disputa e Mossoró é a única cidade do Rio Grande do Norte garantida na competição.

O Slam Viral Nacional ainda irá classificar uma pessoa para o Slam Viral do Espaço Lusófono, com países de língua oficial portuguesa, que irá acontecer em agosto e foi idealizado inicialmente por um dos organizadores do Slam Mossoró, o jornalista Carlos Guerra Júnior.

Essa edição do Slam ainda terá participações especiais de slammers com experiência nacional e internacional, que irão declamar antes de começar o circuito, com destaque para Emerson Alcalde, vice-campeão mundial de slam em 2014, Luciana Carmo, finalista do Portugal Slam em 2017 e o poeta cearense Carlos Africano.

Além disso, o evento contará com uma mescla no júri, de artistas como a cantora Bianca Cardial (do grupo Coisa Luz) e o ator Judson Andrade, bem como professoras doutoras com importantes contribuições para a área da poesia, como a socióloga da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Karlla Souza, e Raquel Coelho, professora da Universidade Federal do Ceará, que conta grande experiência como pesquisadora da Universidade de Harvard e coordena um trabalho interligando jovens infratores em processo de reintegração social com estudantes de direito para escreverem livros em coautoria.

O professor paulista Jucka Anchieta, que criou uma disciplina de slam em escolas públicas de São Paulo, também integra o júri.

O SLAM MOSSORÓ

O movimento Slam Mossoró existe desde 2017 e já está integrado em vários projetos nacionais e internacionais, se firmando com um dos principais eventos culturais da juventude mossoroense.

O grupo já conseguiu vencer um edital para aplicar oficinas em escolas, bem como irá lançar um livro pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) no próximo mês.

Além disso, o Slam Mossoró está inserido em um vídeo-livro que será coordenado por uma professora da Universidade de Indiana (Estados Unidos), Marissa Moorman, em parceria com o pesquisador moçambicano Tirso Sitoe.

Os participantes do Slam Mossoró também irão fazer atuações de destaque em outros espaços nos próximos dias.

O slammer mossoroense Douglas Soares irá participar de um dos principais circuitos de slam do Brasil: O Slam da Guilhermina. Esse evento acontecerá no próximo dia 29 de maio, às 19h30min.

O Slam da Guilhermina está com edições online nesta época de quarentena, em que metade das vagas é destinada a participantes de São Paulo e a outra metade a artistas de várias partes do Brasil.

Além disso, o rapper e slammer Prisma MC foi um dos 20 contemplados em edital do Sinte/RN – Regional Mossoró, para realizar uma live-show, que acontecerá no próximo mês, em sessão com o poeta Nildo da Pedra Branca e o cantor Ramon Higino.