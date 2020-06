Estudante e professores de Mossoró participam do The Wall do Caldeirão do Hulk

A estudante Ekarinny Medeiros e os professores Felipe Ribeiro, da Ufersa, e Kiara Dantas da Escola Estadual Professor Hermógenes Nogueira da Costa, da cidade de Mossoró, participaram do quadro The Wall, do Luciano Hulk, que vai ao ar neste sábado (13), a partir das 16h. O programa foi gravado antes da pandemia e promete muitas emoções.

A estudante Ekarinny Medeiros e os professores Felipe Ribeiro, da Ufersa, e Kiara Dantas da Escola Estadual Professor Hermógenes Nogueira da Costa, participaram do quadro The Wall, que vai ao ar a partir das 16h.

No quadro, os participantes têm como desafiante a parede, onde aparecem as perguntas e de onde caem bolas coloridas, que podem ajudar ou atrapalhar (as bolas verdes aumentam o saldo dos jogadores, enquanto as bolas vermelhas têm efeito contrário, podendo acabar com toda a quantia acumulada).

Por questões contratuais, os trio não pode conceder entrevistas sobre o tema até que o programa tenha sido transmitido, mas adiantam que serão momentos de muita emoção.

Pra quem não lembra, Ekarinny Medeiros, sob a orientação da professora Kiara, ganhou 19 prêmios no Brasil e mais dois nos Estados Unidos com o projeto de um Cateter Bioativado, produzido a partir de líquido extraído da castanha do caju, com o objetivo de diminuir infecções sanguíneas em pacientes de UTIs e em procedimentos de hemodiálises.

O quadro The Wall, do Caldeirão do Hulk, visa incentivar boas iniciativas e seleciona participantes que tenham projeto com alguma relevância para a sociedade. Caso tenham sorte contra a parede, os participantes podem sair com até R$ 1,7 milhão em prêmios.

O programa foi gravado antes da pandemia, mas só vai ao ar a partir das 16h deste sábado (13).