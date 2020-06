O Deputado Estadual Allyson Bezerra (Solidariedade) é um dos integrantes da Comissão Parlamentar que irá acompanhar as ações do Consórcio Nordeste.

O colegiado interestadual formado por deputados estaduais dos nove estados nordestinos se reuniu nesta segunda-feira (08), pela primeira vez de forma oficial.

O Consórcio Nordeste é formado pelos governos estaduais do Nordeste e tem como objetivo, dentre outras ações comuns em outras áreas, a realização de compras conjuntas, centralizadas ou compartilhadas, de bens e serviços, voltados à estrutura da rede de urgência e emergência do sistema de saúde dos estados para o combate ao Coronavírus.

A Comissão Parlamentar para investigação do consórcio se deu após a Operação Ragnarok, deflagrada este mês pela Polícia Civil, que apurou fraude na venda de 300 respiradores para o Consórcio Nordeste.

Ao todo, os estados investiram R$ 48 milhões na compra dos equipamentos para salvar vidas da Covid-19.

O Rio Grande do Norte pagou antecipado, ainda em abril, o valor de R$ 5 milhões por 30 respiradores que ainda não foram entregues pela empresa responsável HempShare. Cada respirador custou R$ 160 mil.

Veja mais:

Integrantes de empresa que não entregou respiradores a estados do Nordeste são presos





“Como representante do Rio Grande do Norte temos o dever de fiscalizar a utilização do dinheiro público. Vivemos um momento delicado no país inteiro devido a pandemia do Coronavírus, onde cada centavo deve ser bem aplicado para salvar vidas”, disse Allyson.

Além do deputado Allyson Bezerra, o deputado Kelps Lima, também do Solidariedade, integra a comissão parlamentar que investigará o Consórcio do Nordeste.