Carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 2 milhões é apreendida no RN. A apreensão foi realizada pela PF e PRF no município de Umarizal. Ao todo, foram entradas 1.362 caixas de cigarros. Parte estava em uma clareira e outra empilhada em uma residência. A mercadoria foi encaminhada para a delegacia da PF em Mossoró.

No final da tarde desta quinta-feira (11) Policiais Federais de Mossoró apreenderam 1.362 caixas de cigarros contrabandeados, na zona rural do município de Umarizal.

A operação que resultou na apreensão contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI/MJSP).

O material foi encontrado em dois endereços: no interior de uma residência e empilhada numa clareira em local ermo, mas quando os policiais chegaram, não encontraram ninguém.

As investigações, entretanto, atribuem a propriedade da carga a um conhecido empresário daquela região que se encontra foragido.

A mercadoria apreendida, avaliada em mais de dois milhões de reais, foi encaminhada para a sede da Delegacia da Polícia Federal em Mossoró com vistas a lavratura do devido procedimento.

Apesar das restrições sanitárias impostas pela pandemia do novo coronavírus, a Polícia Federal e as demais forças policiais seguem atuando em sintonia contra o crime organizado no estado do Rio Grande do Norte.