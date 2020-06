Sorteio da Mega-Sena pode pagar até R$ 32 milhões nesta quarta-feira, 17

Em tempos de pandemia e dificuldades financeiras, ganhar um dinheirinho inesperado já seria um grande presente. Imagine, então, se fossem R$ 32 milhões.

Este é o valor que a mega-sena pode pagar no sorteio desta terça-feira (17). Serão R$ 32 milhões para o sortudo ou sortuda que acertar as 6 dezenas do concurso 2.271.

O sorteio será realizado às 20h desta quarta-feira (17), no Espaço Loterias Caixa, localizado no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio pode ser acompanhado pela internet. A aposta mínima, com 6 dezenas, custa R$ 4,50.

APOSTAS

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo para smartphone.

Para apostar é necessário fazer um cadastro, ter no mínimo 18 anos e preencher o número do cartão de crédito ou usar o saldo disponível na conta.

PROBABILIDADES

De acordo com Caixa, a probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.