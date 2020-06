Polícia prende suspeitos de envolvimento em homicídio ocorrido em Mossoró

Na manhã desta sexta-feira (19) a polícia civil prendeu Antônio Vitor Silva Melo, de 23 anos, o “Sinistro”, e Wyllimar Silva Paiva, de 26 anos, o “Perturbado”, e apreendeu um adolescente de 16 anos, suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em Mossoró.

No momento das prisões, policiais cumpriam cinco mandados de busca e apreensão, objetivando a obtenção de armas de fogo e objetos ilícitos que possam ajudar na investigação sobre o homicídio de Emerson Gabriel Rebouças Duarte, no dia 24 de abril deste ano, no Bairro Barrocas.

Com os suspeitos, foram encontrados três celulares, porções de “crack”, além de uma pistola calibre 380, com 20 munições e dois carregadores, sendo um deles alterado para comportar mais munições.

Os dois homens foram autuados em flagrante por posse ilegal com arma de fogo com características modificadas, receptação, tráfico de drogas e corrupção de menores.

Wyllimar Silva apresentou documento falso no momento da abordagem, razão pela qual também foi autuado pelo crime de uso de documento falso.

Antônio Vitor estava foragido do sistema prisional, desde que fugiu da Cadeia Pública de Mossoró. Contra ele, existiam dois mandados de prisão, sendo um deles expedido pela Vara Criminal de Mossoró, referente a um crime de roubo, e outro expedido pela Vara de Execução Penal de Mossoró.

Em desfavor de Wyllimar Silva, havia três mandados de prisão em aberto, sendo dois deles pela prática de crime de roubo, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Mossoró e 3ª Vara da Criminal de Caicó, e um pela Vara de Execução Penal de Mossoró, decorrente de condenação pelo crime de receptação.

O adolescente foi autuado em flagrante por atos infracionais análogos aos crimes de posse ilegal com arma de fogo com características modificadas e tráfico de drogas. Ele foi liberado após a lavratura de Boletim Circunstanciado de Ocorrência (BOC).