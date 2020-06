Diretores da Usibras, em Mossoró, garantem que unidade não vai fechar

Redução de 30% no quadro de funcionários (cerca de 100 demissões) foi em função dos problemas de mercados consumidor e fornecedor de matéria prima gerados pelo novo coronavirus respectivamente na Europa e África

Os proprietários da empresa de beneficiamento de castanha Usibras negaram que estejam fechando a fábrica em Mossoró-RN.

Explicam que as demissões realizadas são adequações administrativas internas para se adequar ao atual mercado internacional.

As baixas (demissões) estão relacionadas a crise internacional gerada pelo novo coronavirus, em especial na Europa e África.

A Europa, por está os principais consumidores, assim como os Estados Unidos, e a África por está os fornecedores de castanha.

Problemas com o mercado fornecedor de matéria prima e de consumidor gerou uma queda na produção de 30% e as demissões.

A Usibras continua em Mossoró, no Ceará e na África. Trata-se do maior beneficiador de castanha do mundo.

