Pandemia faz com que a Expofruit seja adiada pela primeira vez em 23 anos

Por meio de nota enviada nesta segunda-feira (22) a organização da Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada (Expofruit), informou que a edição deste ano será adiada para 2021.

A decisão leva em conta o estado de calamidade pública internacional decorrente da pandemia do novos coronavírus.

O evento estava previsto para ser realizado entre os dias 26 e 28 de agosto, na Estação da Arte Elizeu Ventania, em Mossoró. Com o adiamento, o evento acontecerá no mesmo mês, em 2021.

Em 23 anos, esta é a primeira vez que a Expofruit será adiada. De acordo com a nota da organização, 80% dos estandes já estavam vendidos para os expositores.

A Expofruit é o maior evento do setor no Brasil da Fruticultura do Brasil, e reúne anualmente expositores dos setores público, privado e acadêmico com o objetivo de mover a fruticultura tropical do país.