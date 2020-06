Estudantes de Mossoró são finalistas na Feira Brasileira de Jovens Cientistas

Lucas Gabriel Alves de Morais, da Escola Estadual Professor Hermógenes Nogueira da Costa, e Loíse dos Santos, João Lucas Galdino Duarte e Khyara Luanny de Lima Fernandes, do CEEP Professor Francisco de Assis Pedrosa, participarão da etapa final com projetos na área de Ciências Biológicas, com temáticas de socioambientais e alternativas sustentáveis; Dos 300 projetos finalistas, 3 são de escolas de Mossoró, sendo duas da rede pública de ensino; Saiba mais sobre os projetos.