Suspeito de matar o policial penal federal Henry Charles é preso em Mossoró

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (24) a Operação Vértice, com o objetivo de realizar a prisão de Everton Fernandes Simão, o Vertinho do Ouro Negro.

O homem é suspeito de ser uma das lideranças de um dos braços do PCC, facção criminosa paulista que vem atuando fortemente na cidade de Mossoró.

Mais de 20 policiais cumprem 5 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva na cidade, expedidos pela 8ª Vara Federal e 2ª Vara Criminal.

As investigações revelaram que o investigado, além de possuir estreita ligação com organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas local, estaria supostamente envolvido no planejamento de ataques a agentes de segurança pública e agentes penais no Estado.

Everton também é suspeito de ter participado do homicídio do policial penal Federal Henry Charles, no ano de 2017.

Vertinho do Ouro Negro ostenta antecedentes criminais, passagem pelo Sistema Penitenciário Federal e se encontrava monitorado por tornozeleira eletrônica, circunstância que não o impediu de continuar praticando crimes.

A Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado é coordenada pela Polícia Federal, com a atuação direta de policiais civis da Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC/Mossoró) e em colaboração com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI/MJSP) e com o Exército Brasileiro.

Apesar das restrições impostas pela pandemia, a Polícia Federal, a DENARC-Mossoró e as demais forças policiais seguem atuando em sintonia contra o crime organizado no Estado do Rio Grande do Norte.