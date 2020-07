A Polícia Civil desbaratou uma quadrilha interestadual especializada em roubos a bancos, que estava atuando no Rio Grande do Norte desde o mês de fevereiro deste ano. Quatro homens e duas mulheres foram presos neste domingo (28), nas cidades de Extremoz, Natal e Parnamirim.

O grupo, de acordo com a PC, é suspeito de ter participado de, pelo menos, nove ações criminosas, sendo quatro delas consumadas. Os criminosos utilizavam lança de corte para abrir os caixas 24h, desligando os alarmes e praticando os furtos, tendo subtraído, ao total, cerca de R$ 550 mil reais, durante esse período.

As prisões aconteceram dentro da operação "Mãos Malditas", deflagrada pela Divisão Especializada de Combate ao Crime Organizado (Deicor) da Polícia Civil.

Foram presos durante a ação:

Dam William Grawe, conhecido como “Nitim”, de 26 anos;

Anderson Sérgio Pereira, conhecido como “Periquito”, de 35 anos;

Francinaldo Francisco da Silva, conhecido como Naldo, de 43 anos;

Gustavo Fernandes da Cruz, conhecido como “Guga”, de 27 anos;

Júlia Martines Oliveira, de 30 anos;

Eloísa Alves de Oliveira, de 22 anos.

“Nitin”, que é apontado nas investigações como o responsável por operar a lança de corte, estava foragido dos Estados de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, pelo suspeita de arrombar caixas eletrônicos.

Ao ser interrogado na delegacia, confessou que, no Rio de Janeiro, ele e "Periquito" teriam violado mais de cinco caixas eletrônicos, o que será compartilhado com as respectivas polícias judiciárias.

De acordo com as investigações “Periquito”, que é parceiro de “Nitin”, viaja o país inteiro cortando caixas eletrônicos, tendo ele confessado vários cortes em diversas capitais.

Já “Naldo” é mecânico e confessou a participação nos crimes, sendo ele o responsável por guardar as ferramentas utilizadas nas ações. Com ele, foram encontrados as lanças de corte e um alicate hidráulico para abrir os caixas.

“Guga” teria a função de conseguir os veículos para as ações e de dirigir os veículos. Ele também foi autuado por tráfico de drogas, em razão de terem sido encontrados consigo “skank”, balança de precisão e vários sacos plásticos.

As investigações indicam ainda que Júlia Martines é companheira de “Periquito” há alguns meses e sabia de todos os furtos que ele praticava, inclusive passava informações para ele, evitando que o companheiro fosse preso pela polícia, bem como o incentivava para a prática das ações delituosas.

Já Eloísa é companheira de “Nitin” e é residente na comunidade da Rocinha, no Estado do Rio de Janeiro, mas estava no Rio Grande do Norte ajudando “Nitin” a cometer os crimes. Ela estaria tendo uma vida de luxo, pagando jantares em lugares nobres no valor R$ 700 reais e comprando R$ 10 mil reais em roupas e sapatos.

Os policiais ainda seguem investigando a quadrilha a procura de Encenor Ramalho dos Santos Neto, conhecido como “Netinho”, que teria a função de trazer os criminosos de fora para a prática das ações criminosas.

Segundo o que já foi apurado nas investigações, “Netinho” responde a vários processos criminais e tem uma vida de ostentação, sendo seguido por mais de 400 mil pessoas em sua rede social. Ele é suspeito de violar caixas eletrônicos, enriquecendo ilicitamente, e atualmente é procurado pela Polícia Civil.

Todos os seis presos foram encaminhados para a sede da Deicor, em Natal, onde foram autuados e encaminhados para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da justiça.