ForodeMoscow 126 - Eleições adiadas: Claudia entra no páreo?

ELEIÇÕES ADIADAS: CLÁUDIA REGINA ENTRA NO PÁREO; PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO: PROFESSOR DA UERN, EMANUEL MÁRCIO, COMENTA

O Foro de Moscow destaca nesta quinta-feira sobre o adiamento das eleições confirmadas nesta quarta-feira pelo Congresso. Como fica a situação dos candidatos em Mossoró e, especialmente, da ex-prefeita Cláudia Regina? Ela será candidata e se for, o que muda? Veja também o aumento de casos de Covid em Mossoró e aprovação da reforma da previdência por comissão na Assembleia Legislativa. Como convidado, o professor de Economia, Emanuel Márcio, comenta sobre a precarização do trabalho no Brasil e no RN.

1 - Comissão aprova proposta de reforma da previdência estadual

2- Confira como votaram os senadores do RN no projeto de combate às fake News

3- Secretário prestará esclarecimentos sobre compra de respiradores

4- Congresso confirma o adiamento das eleições municipais para novembro

5- RN chega a 31.740 casos de Covid-19 e 1.067 mortes

6- Central do Cidadão de Mossoró reabre nesta quinta (2) excepcionalmente para atendimentos do Sine

7- Ocupação de UTI volta a subir e supera 80% em 13 capitais

8 - ‘Qual o problema? Vão matar?’, diz mulher de Queiroz em mensagem apreendida pelo MP

9- Michel Temer: “Aconselhei Bolsonaro a parar com as falas no cercadinho”

10- FGV foi covarde com Decotelli, que está sofrendo achincalhe absurdo, diz irmã de Paulo Guedes

