Gilberto Martins (Camisa branca ao centro), mesmo com condenações transitada em julgada para pagar multas, está se movimentando no meio politico há 2 anos com o objetivo de voltar ao comando da Prefeitura de Governador Dix Sept Rosado

Começou a corrida pelo comando das prefeituras e câmaras municipais de 5.570 municípios brasileiros. As eleições serão os dias 15 e 29 de novembro (Veja calendário AQUI). Cabe ao eleitor de cada cidade fazer a melhor escolha para comandar sua cidade nos próximos 4 anos.

Mas quem escolher?

Esta é a dúvida que paira na cabeça do eleitor que não está atrelado a interesses pessoais e familiares dos pré-candidatos que já se apresentaram. Em eleições passadas, teve inúmeros casos que os eleitores trouxeram de volta ao cargo nomes do passado.

É o caso do Alto do Rodrigues, que os eleitores optaram por eleger Abelardo Rodrigues Filho, mesmo este estando com muitos processos e envolvido em escândalos de corrupção. A consequência desta decisão foi que Abelardo restou afastado, gerando instabilidade.

Na cidade de Mossoró, a maioria dos eleitores optaram por trazer de volta Rosalba Ciarlini, também envolvida em inúmeros processos de quem havia sido prefeita e também quando exerceu o cargo de governadora do Estado. O quadro em Mossoró é caótico.

Na cidade de Governador Dix Sept Rosado, os eleitores decidiram mudar, em 2016. Tiraram os políticos tradicionais e colocaram no cargo o agricultor Antônio de Bolota, que realiza uma gestão preocupada com o cidadão. Agradou ao eleitor em geral e desagradou ao eleitor que tem ligações pessoais com os gestores tradicionais do passado.

Um dos gestores do passado é Antônio Gilberto Martins da Costa, que a exemplo de Rosalba Ciarlini e Abelardo Rodrigues, também responde vários processos e alguns já transitado em julgado, aguardando apenas o cumprimento da sentença.

As sentenças condenatórias definitivas podem ser conferidas:

AQUI.

AQUI.

AQUI.

AQUI.

AQUI.

São condenações, com multa, que à primeira vista podem parecer inofensivas, de pequena monta, porém, em se tratando de administração pública, representam um grande prejuízo, ao eleitor, pois impedem a chegada de recursos importantes as futuras gestões.

Na cidade de Campo Grande, o ex-prefeito Bibi de Nenca, está sendo cogitado para sair candidato a prefeito novamente na cidade, mas neste caso é diferente. Bibi de Nenca quando saiu da prefeitura deixou as contas organizadas, com R$ 6 milhões em caixa e não foi processado uma só vez pelos seus atos como gestor municipal.

Em Alto do Rodrigues, o prefeito Abelardo está impedido de participar do pleito este ano. Em Mossoró, a prefeita Rosalba Ciarlini, apesar de todos os processos, é pré-candidata a reeleição. Em Governador Dix Sept Rosado, o agricultor Antônio de Bolota deixou seu nome a disposição como pré-candidato a reeleição. Bibi de Nenca admite voltar a concorrer em Campo Grande.