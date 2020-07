Portal abre conta virtual gratuita para iniciante aprender a investir no mercado

Quem nunca ouviu falar de Bolsa de Valores, mercado financeiro ou investimento pela Internet? As expressões que aparecem diariamente na mídia despertam o interesse das pessoas que, por receio de perder dinheiro, terminam por desistir de tentar melhorar de vida.



Em ambiente seguro que reúne mais de um milhão de usuários, a Binary.com e confiável é a melhor solução para iniciantes e também para quem já sabe investir. Especializada em opções binárias para negociações on-line e website de jogos, a plataforma disponibiliza até um fundo demonstrativo de recursos para você aprender a investir.

As opções binárias são instrumentos de investimento que estão em expansão. Nessa modalidade, não se investe em compras de ações como ocorre nas bolsas e sim em ativos. O processo consiste em realizar apostas referentes ao valor que determinado ativo pode atingir em determinado período de tempo. Esse período pode variar de 60 segundos até 1 mês.

As principais opções são apostar na descida (PUT) ou então na subida (CALL). Se conseguir acertar, o lucro pode chegar até 85% do valor de sua operação.

Conta virtual

Por meio da conta virtual, que é inteiramente gratuita, o usuário da plataforma tem um crédito no valor de dez mil dólares. Apesar de fictícia, a soma é utilizada em operações que treinam o titular de forma extremamente confiável, com orientação especializada e sem o risco de perder dinheiro.

Quando você se sentir preparado para aplicar as técnicas de investimento que absorveu, basta migrar para uma conta real, com depósito mínimo de apenas cinco dólares ou valor um pouco acima porque depende da forma como a transferência é efetuada.

Com experiência acumulada ao longo de mais de vinte anos de atividade – a Binary.com foi lançada na web no ano de 1999 – a plataforma evolui junto com as atualizações do mundo digital.

O desenvolvimento do treinamento com a conta virtual oferta a participação em webinários, com interação em tempo real do investidor com o instrutor.

As aplicações binárias, de modo geral, podem ser feitas a partir de um dólar para negociações que também variam quanto ao período de conclusão/resposta, desde minutos até a validade de um ano.

Caso o investimento varie para cima, o investidor ganha. Se a cotação cair, perde o valor investido. E para maximizar as oportunidades de lucro, de forma confiável, é importante acompanhar as oscilações do mercado, com autocontrole emocional e informações valiosas, como todos os usuários do Binary.com e confiável já sabem.

Este corretor de opções binárias vem de uma longa tradição de websites de jogo e negociação online. A experiência coletada ao longo de todos os anos reflete-se na plataforma de negociação da Binary.com, que disponibiliza alguns dos produtos financeiros mais exclusivos no mercado.

A Binary.com oferece também recursos educacionais no seu website. Durante o tempo em que estivemos a elaborar a análise da Binary.com participamos em um webinar oferecido pelo website. Esta é uma ótima maneira de melhorar os seus conhecimentos e habilidades de negociação. Com a Binary.com os usuários podem ver a agenda dos próximos webinars diretamente no website.

E aí, está esperando o quê para ganhar mais dinheiro? Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que escolheram esta plataforma de opções binárias para realizarem as suas negociações no mercado.