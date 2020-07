Lula vai conceder entrevista exclusiva ao Super Manhã Difusora nesta sexta, 10. A entrevista, a partir das 9h na Difusora de Mossoró (AM1170krz), será conduzida pelo radialista Haroldo Jácome, e contará com a participação da equipe do programa Política em Debate. A entrevista também será retransmitida pela FM Costa Branca (104,3) e nas redes sociais das duas emissoras.

Nesta sexta-feira (10) o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai conceder uma entrevista ao programa Super Manhã Difusora (AM1170krz), de Mossoró.

No bate-papo, que será realizado a partir das 9h, Lula vai falar sua trajetória política e analisar os atuais problemas enfrentados pelo Brasil.

Desde 2010, ano de sua saída da presidência do Brasil, Lula viu sua sucessora ganhar duas eleições, em 2010 e 2014, e a viu ser destituída do cargo após processo de impeachment em 2016.

No plano pessoal, o ex-presidente foi condenado e preso após sentença assinada pelo ex-juiz Sérgio Moro e deixou a carceragem da Polícia Federal de Curitiba, em novembro do ano passado, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre prisão em segunda instância.

Esses e outros assuntos serão tratados durante a entrevista, que será conduzida pelo radialista e apresentador do Super Manhã Difusora, Haroldo Jácome, e contará com a participação da equipe do programa Política em Debate, Dr. Paulo Afonso Linhares, Wellington Morais e Emerson Linhares.

Além dos quase 14 anos de governo petista, a entrevista abordará a atual crise institucional promovida pelas ações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, os problemas provocados pela pandemia do novo coronavírus, os rumos da economia e o futuro político do Partido dos Trabalhadores (PT) nas próximas eleições.

A entrevista também será retransmitida pela FM Costa Branca (104,3) líder de audiência na Região da costa branca, nas redes sócias das duas emissoras, e pelo App Radiosnet.