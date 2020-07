Quase 1 tonelada de lagosta pescada ilegalmente é apreendida em Mossoró

A carga foi apreendida no interior de um caminhão, por volta das 22h40 desta quarta-feira (8), em uma ação integrada da PRF com o Ibama, na Br-304. O condutor, de 65 anos, informou que pegou a lagosta no município de Maxaranguape/RN e levaria para a cidade de Aracati/CE. Ele e outros dois ocupantes foram detidos. As lagostas foram doada para o programa do SESC “Mesa Brasil”.