Um crime de homicídio que vitimou um adolescente de 16 anos em Antônio Martins, no Rio Grande do Norte, foi elucidado com menos de 24h.

Lucas Rafael Lima Pereira foi morto com várias cutiladas de faca na madrugada do sábado (11). Na tarde de ontem (12), policiais civis de Alexandria e policiais militares de Antônio Martins conseguiram prender Luciano Saldanha da Silva e Leandro Santos da Silva.

Os dois são suspeitos do homicídio do adolescente. Durante as diligências, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de Luciano Saldanha; o celular dele foi apreendido. Luciano Saldanha foi preso na sua residência, localizada no município de Antônio Martins, e negou participação no crime.

Já Leandro Santos foi encontrado escondido em um matagal próximo à residência. Segundo o suspeito, ele e Luciano Saldanha tinha um relacionamento amoroso. Após ser preso, Leandro confessou que matou Lucas.

Ele contou à polícia que descobriu que a ex-companheira de Luciano estava planejando matá-lo juntamente com Lucas Rafael. O motivo seria que a mulher tinha ciúmes devido ao fato de ter sido trocada por ele.

Ao tomar conhecimento deste fato, Leandro decidiu matar Lucas Rafael, crime este que se consumou na madrugada do sábado (11).

Os dois suspeitos foram conduzidos para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.