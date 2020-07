Deputado Estadual lança pré-candidatura à Prefeitura de Mossoró

Por meio de uma live, realizada nesta quinta-feira (16), em suas redes sociais, o deputado estadual Allyson Bezerra lançou oficialmente seu nome como pré-candidato na disputa pelo Palácio da Resistência.

“Foi nessa terra que fui criado pelos meus pais, onde tive minhas primeiras oportunidades de vencer na vida. Eu olho pra Mossoró com muito orgulho, com muita paixão. Estou me colocando à disposição da cidade de Mossoró", disse ele.

Durante o anúncio, Allyson falou sobre sua paixão por Mossoró, sua experiência acadêmica e profissional e principalmente a vontade de trabalhar pelo povo mossoroense. Também frisou os desafios que venceu na vida começando pela infância vivida na zona rural.

"O Allyson que morou na zona rural, que morou numa casa de taipa, que pegava pau-de-arara para estudar, que sabe as dificuldades do povo, o Allyson que está na Assembleia Legislativa representando o povo, pode ter certeza é o mesmo Allyson que busca mudança", disse.

O deputado ainda falou sobre as dificuldades que sabe que enfrentará na disputa, mas disse que está preparado e que Mossoró precisa de mudança.

"Eu acredito muito que é possível mudar. Me sinto vocacionado, me sinto preparado para junto com vocês empreendermos esse projeto de mudança, com muita vontade, para Mossoró", concluiu Allyson.