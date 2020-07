Alunos do 6ª ano de medicina da UERN pedem retorno de estágios

Os alunos do 6º ano do curso de Medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) estão pedindo o retorno dos estágios que, assim como a aulas, estão suspensos desde o mês de março, devido a pandemia do novo coronavírus.

Os estudantes afirmam que estão sendo prejudicados com a suspensão dos estágios, visto que seria de grande aprendizado para eles atuarem neste momento, além de garantir a formação de mais médicos para atuar na linha de frente no combate ao vírus.

A UERN solicita que seja feita uma consulta ao Conselho Universitário (Consepe) para autorização da retomada dos estágios. Segundo os estudantes, diversas solicitações já foram enviadas ao Conselho, sem resposta.

Dentre as solicitações, os estudantes conseguiram o apoio da Diretoria do Hospital Regional Tarcísio Maia, onde os estágios são realizados.

Por meio de Carta Aberta ao Consepe, a diretora Herbênia Ferreira da Silva disse que considera importante o retorno desse alunos ao HRTM, visto que além de permitir que os estudantes consolidem seus conhecimentos na prática, ainda acredita que eles possam contribuir com os trabalhos no hospital, que se tornou um importante instrumento de enfrentamento à Covid-19.

Veja a Carta Aberta do HRTM AQUI.

Os professores responsáveis pelos estágios também já enviaram solicitação ao Consepe, reforçando o pedido para que apenas os alunos do 6º ano de medicina tenham seus estágios retomados.

“Todas as atividades práticas do estágio seriam desenvolvidas no Hospital Regional Tarcísio Maia. Além de atividades teórico-práticas de Neurologia, Clínica Médica, Infectologia e Cardiologia. Só teria acesso ao campo de prática o discente devidamente paramentado com EPI e com crachá de identificação”, explica o Prof. Flávio Henrique Amaral Pires Véras por meio de ofício ao Consepe.

Veja o ofício na íntegra AQUI.

Em estados como Ceará e São Paulo as universidades já autorizaram os estudantes dos últimos períodos de cursos da área da saúde a retomarem os estágios obrigatórios.

A medida visa agilizar a formatura desses curso, para formação de novos profissionais que possam ajudar no combate à pandemia.

A UFRN também já autorizou os colegiados de cada curso a decidirem sobre o retorno dos estágios.