Prefeito decide não mais apoiar candidatura da vice para prefeita de Tibau

O prefeito Josinaldo Marcos de Sousa, conhecido por Naldinho (PSD), de Tibau-RN, meteu a mão na mesa e decidiu que não vai mais apoiar a vice-prefeita Lidiane Marques da Costa, do PSDB, para lhe suceder no comando da Prefeitura Municipal de Tibau.

“Não vou mais me envolver na campanha dela”, assegura o prefeito Naldinho, que está concluindo o seu segundo mandato com índices altos de aprovação de sua gestão. Lidiane Marques perdeu o seu principal cabo eleitoral contra o empresário José Haroldo.

A vice-prefeita havia chegado ao cargo na eleição passada segurando a bandeira do PSDB. Ao longo deste segundo governo de Naldinho, ela e ele trabalharam praticamente juntos, com ele fortalecendo o nome dela para chegar com chances de vencer em 2020.

O principal adversário é o empresário José Haroldo, do partido do deputado Federal João Maia (PL). Tem declarado abertamente na cidade de Tibau que está com seu nome à disposição dos eleitores para assumir o comando da prefeitura a partir de 2021.

O racha foi confirmado pelo prefeito Naldinho, em contato com a reportagem do MOSSORÓ HOJE. Ele disse que não tem volta. “É melhor abrir agora, do que continuar como está”, diz o prefeito Naldinho, se mostrando insatisfeito com a pré-campanha da vice-prefeita.

O prefeito não deixou claro se vai ficar totalmente fora do pleito ou, no caso de aparecer um nome que lhe agrade, ele decida votar e apoiá-lo. Deixou em aberto. A reportagem tentou contato com Lidiane Marques, para ela comentar o racha, mas não obteve sucesso.

Em outras reportagens que circularam na imprensa regional, Lidiane Marques aparece recebendo apoio da deputada estadual Isolda Dantas, e do senador Jean Paul Prates, ambos do PT. Na cidade, Lidiane Marques conta com outras lideranças do PT.