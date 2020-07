PM registra dois homicídios na tarde desta terça-feira (21) em Mossoró

A Polícia Militar registrou dois homicídios na tarde desta terça-feira (21), na cidade de Mossoró. Um dos casos aconteceu no bairro Santa Delmira, no início da tarde. Já o outro foi registrado no Ouro Negro, por volta das 17h40.

O primeiro teve como vítima Jefferson Franklin Pinheiro de Oliveira. Ele era ex-presidiário e estava em liberdade vigiada há pouco mais de um mês.

De acordo com a perícia no local, o homem foi morto com uma média de 20 disparos de arma de fogo. Ele ainda teria tentado fugir, mas foi perseguido e morto. A polícia não sabe quantas pessoas estão envolvidas no crime.

Já o segundo caso, no Ouro Negro, vitimou Francisco Simão. de 67 anos. O idoso foi morto na porta de sua residência, na Rua Artur de Souza Leite.

De acordo com informações da PM, a vítima havia sofrido um atentado anterior, também a tiros, e estava se recuperando, inclusive, fazia uso de muletas. Ele também foi surpreendido pelos criminosos que se aproximaram, atiraram e fugiram em seguida.

MOSSORÓ HOJE apura mais detalhes