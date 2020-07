LBV intensifica campanha para arrecadar doações durante a pandemia

A Legião da Boa Vontade (LBV) tem intensificado seus trabalhos de apoio à famílias e comunidades em vulnerabilidade social, que têm sido mais afetadas pelo isolamento durante o período de pandemia da Covid-19.

Com 70 anos de atuação nas áreas da educação, da cultura e da promoção humana e social, a Legião vem promovendo intensa mobilização a fim de garantir cestas de alimentos não perecíveis e kits de limpeza e higiene, além de levar informações acerca da Covid-19 a famílias atendidas em suas unidades socioeducacionais.

O objetivo da campanha é amenizar os efeitos da crise causada pela Covid-19 na vida das famílias mais vulneráveis e em risco alimentar.

“Com a solidariedade e a união de todos podemos ajudar mais pessoas para que se previnam desse vírus e tenham condições de o enfrentar com força e saúde”, diz a LBV.

No Rio Grande do Norte a legião atende, além de comunidades carentes da capital e do interior, à comunidades indígenas, famílias de refugiados e imigrantes que procuram abrigo no Estado.

É possível colaborar com a campanha realizando doações, por meio do Site da LBV. A doação é simples, rápida e segura. Também é possível ajudar por meio do voluntariado, se cadastrando no mesmo site.