Na madrugada deste domingo (26) a Polícia Militar conduziu 63 pessoas à Delegacia na cidade de Santa Cruz/RN, durante uma ação da “Operação Pacto Pela Vida”, que visa fiscalizar as medidas de combate ao coronavírus.

Em desobediência aos Decretos Estaduais e Municipais, diversos jovens estavam aglomerados em uma festa.

As Forças de Segurança Pública foram acionadas e, durante a fiscalização no local, foram apreendidas porções de cocaína, maconha, loló, um revólver calibre 38 municiado, um “paredão de som”, além de 11 motocicletas, 03 automóveis e 39 aparelhos celulares.

A Operação Pacto Pela Vida foi decretada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte em parceria com os municípios e executada através de seus órgãos de segurança pública, com o intuito de diminuir os índices de infectados e de mortes pelo novo Coronavírus no Estado.