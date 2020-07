Mossoroenses se apresentam em evento internacional de rap

O rap mossoroense será destaque no evento “Festival Decolonial de Rap: Espaço Lusófono”, que acontecerá entre os dias 29 de julho e 02 de agosto. O evento acontece no modo online e será promovido pela plataforma Barras Maning Arretadas, que reúne 180 rappers de 27 países. 10 artistas mossoroense estão participando do festival.

Esta edição será focada em Angola, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Portugal, Moçambique e Guiné Bissau, que são países que têm o português como língua oficial, devido ao histórico de colonização portuguesa. Entretanto, haverá participação de artistas de outros países.

O evento reúne cinco mesas de debate, duas sessões de exposição de instrumentais de rap “beats” e cinco shows coletivos.

Nas mesas de debate, estão nomes como o renomado sociólogo português Boaventura de Sousa Santos e professores experientes da Universidade de Coimbra de Portugal, Isabel Ferin Cunha e da Universidade de São Paulo, Tânia Macêdo.

Entre os artistas, estão nomes que se destacam no ativismo político, como GOG (Brasil), Eduardo Taddeo (Brasil), MCK (Angola), Sharylaine (Brasil), Mamy (Angola), Gaspar Záfrica (Brasil), Renan Inquérito (Brasil) e Olho Vivo (Moçambique).

A transmissão será feita também pelo Youtube “Barras Maning Arretadas”. Essa plataforma é liderada em conjunto por rappers de quatro cidades do interior de Moçambique e por slammers de Mossoró, que iniciaram um desafio de rimas no início da pandemia.

O nome “Barras Maning Arretadas” pode significar “Rimas Muito Pesadas”. Barras é como se escreve as linhas escritas do rap. Maning é uma expressão moçambicana que significa muito. Arretadas é uma expressão do interior do Nordeste, que significa alguém valente.

Confira a programação completa AQUI.