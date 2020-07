PM desarticula fábrica clandestina de armas de fogo no interior do RN

Na tarde desta segunda-feira (27) a policiais militares desarticularam uma fábrica clandestina de armas de fogo, localizada na zona rural do município de Bento Fernandes, no interior do Rio Grande do Norte.

A ação foi conduzida por policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar. Eles chegaram ao local após denúncias de uma possível existência de fábrica de armas artesanais.

Por volta das 14h30, viaturas das cidades de Bento Fernandes, Riachuelo e Santa Maria se deslocaram em diligência a comunidade de Riacho dos Paus.

Ao chegarem no local, os militares constataram a veracidade das informações e encontraram diversas armas de calibre 12, dentre outros calibres, além de pólvora, cartuchos e ferramentas.

O suspeito, responsável pela fábrica, foi conduzido à Delegacia Regional de João Câmara, onde se encontra a disposição da Polícia Judiciária.