RN: Festival ‘Quarentene-se’ reunirá curtas metragens com transmissão online

A edição única do ‘Festival Quarentene-se’, a ser realizado de 01 de 11 de setembro em formato online para todo o Rio Grande do Norte, estará com inscrições abertas a partir do dia 17 de agosto.

O evento foi um dos contemplados com projeto no Edital de Economia Criativa do Sebrae-RN no período inicial da quarentena, com realização da Cineasta e Produtora Audiovisual mossoroense Wigna Ribeiro.

O Quarentene-se será realizado em formato digital, respeitando os protocolos de prevenção com o distanciamento imposto pela pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Poderão ser inscritos curtas-metragens (de até 5 minutos de duração, incluídos os créditos). Além disso, os curtas inscritos precisam contemplar a temática da quarentena. O Festival incluirá duas mostras competitivas: profissional e amador

Em breve, nas redes sociais oficiais (Site e Instagram) do Festival será divulgado novas datas, edital e formulário para inscrições.