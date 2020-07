Na busca desesperada por espaço, votos em Mossoró-RN, os vereadores “ligados” ao Palácio da Resistência, que enfrentam desgaste gigantesco, estão espalhando nos bairros de Mossoró, que os vereadores de oposição são contras a realização de obras.

A estratégia é simples: os vereadores “ligados” ao governo Rosalba Ciarlini, estão trabalhando para eliminar os colegas da bancada de oposição ao Palácio da Resistência, numa corrida desesperada por votos para continuar na Câmara Municipal de Mossoró.

A denúncia foi feita pelo vereador Raério Araújo, do PSD, na sessão desta quarta-feira, 29, no Palácio Rodolfo Fernandes de Mossoró. Para o legislador, os vereadores “ligados” ao Palácio da Resistência deveriam respeitar o trabalho dos colegas de oposição.

“Eu estou chateado, onde chego e agora ouvindo também no rádio, tem vereador dizendo que eu, Alex do Frango, Genilson Alves, Ozaniel Mesquita, Petras Vinícius e Gilberto Diógenes somos contra a realização de obras em Mossoró. Isso me deixa revoltado”, diz Raerio Araújo.

Chateado e cansado de conviver com a situação que se torna repetitiva, o vereador Raério Cabeção resolveu reagir contra colegas vereadores que tentam, segundo ele, denegrir sua imagem nos bairros e zona rural de Mossoró.

A partir de agora, o vereador disse que não irá ficar calado. “Até no bairro que eu tenho minha residência foram dizer que eu era contra a realização de obras. Imagine eu ficar contrário a um benefício na minha própria casa, isso é absurdo”, reforça.

Contra esse tipo de atitude, o vereador disse que estão lhe dando autorização para, também, a partir de agora, citar que vereadores da situação são contra a saúde, os deficientes e os artistas de Mossoró, isto porque realmente os vereadores “ligados” ao palácio votaram contra.

O vereador Raério Araújo diz que antes não falava, por uma questão de respeito ao colega vereador, porém, de agora em diante, dirá os nomes daqueles que votarem contra os projetos que beneficiem a população para defender os interesses da Prefeitura.

Raério Araújo faz um mandato andando por Mossoró. Ele publica semanalmente cobranças do Poder Público Municipal para fazer obras necessárias nos bairros, como abastecimento, calçamento de ruas, limpezas de logradouros públicos, creches, postos de saúde e etc.