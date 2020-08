PM do RN apreendeu 724 armas e 473 kg de drogas no 1º semestre de 2020

A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte divulgou nesta sexta-feira (30) os números relativos às ocorrências atendidas de Janeiro até Junho de 2020.

De acordo com os dados divulgados, foram apreendidas 724 armas de fogo e 473 Kg de drogas, sendo 214 Kg de maconha, 160 Kg de cocaína e 86 Kg de crack. Além das apreensões, a PM ainda deteve 4.505 pessoas, sendo 1.944 em flagrante delito.

Os policiais também capturados 393 criminosos foragidos, sendo 306 por cumprimento de mandados de prisão e 87 recapturados do sistema penitenciário, os quais foram reconduzidos aos estabelecimentos prisionais para o cumprimento de suas respectivas penas restritivas de liberdade.

Nos primeiro seis meses também foram recuperados 1.583 veículos que continham registro de roubo ou furto, sendo 580 carros e 1.003 motocicletas. Os veículos foram restituídos aos seus devidos proprietários.