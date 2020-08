11 pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (4), no município de Patu, durante uma operação conjunta para desmantelar uma quadrilha especializada no tráfico de drogas na região.

A Operação Colheita contou com a participação de policiais civis, militares e penais. Durante as buscas, houve troca de tiros e um suspeitos morreu em confronto com a polícia.

As primeira informações sobre a ação é que também foram apreendidas armas, munições e drogas.

MOSSORÓ HOJE apura os fatos.