Vereador quer que Rosalba explique contratação de empresa por 4,2 milhões

O vereador Genilson Alves apresentou requerimento na Câmara Municipal de Mossoró para que a prefeita Rosalba Ciarlini compareça aquela casa para explicar melhor a necessidade de contratar, sem licitação devida, a empresa Releecum Serviços Eirele por R$ 4,2 milhões.

A referida empresa foi contratada sem licitação conforme extrato publicado no Diário Oficial do Município no dia 28 de julho. O documento foi assinado pela prefeita Rosalba Ciarlini e pelo representante da empresa Raul Orlando Justiz Gonzalez.

Diz o documento que a contratação da empresa Releecum por R$ 4,2 milhões é para elaborar projetos de arquitetura e complementares, estudos, avaliação, testes, topografia, instalações prediais, orçamentária e acompanhamento de obras para manutenção.

No requerimento, o vereador diz que preocupa a terceirização deste serviço por um valor tão alto, sem que o Poder Público Municipal ter feito uma licitação normal de contratação.