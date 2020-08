Mulheres representam 52,49% do eleitorado apto a votar nas eleições 2020. O dado foi apresentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, nesta quarta-feira (5). Segundo o levantamento, 77,6 milhões de mulheres poderão votar em novembro; De acordo com o ministro Luís Roberto Barroso, esse dado justifica as ações adotadas tanto pelo Congresso como pelo TSE e pelo STF no sentido de garantir o aumento do número de mulheres na política.

A maioria do eleitorado brasileiro é formada por mulheres, que representam 52,49% do total, somando 77.649.569. Os homens somam 70.228.457 eleitores, sendo 47,48% do total.

O dado foi apresentado nesta quarta-feira (5) pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso.

De acordo com o ministro Barroso, esse dado justifica as ações adotadas tanto pelo Congresso Nacional como pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de garantir o aumento do número de mulheres na política.

Diversas ações foram adotadas nos últimos anos para garantir cotas de gênero para alcançar pelo menos 30% de candidaturas femininas, a fim de equilibrar o número de eleitoras ao número de representantes femininas em cargos eletivos.

Ainda de acordo do o TSE, outros 40.457 eleitores não informaram o gênero com o qual se identificam, representando 0,03% do eleitorado brasileiro.

Desde 2018 a Justiça Eleitoral passou a permitir o uso do nome social no título de eleitor e, nestas eleições, 9.985 pessoas utilizarão esse direito no documento.