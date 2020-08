Sorteio da Mega-Sena pode pagar até R$ 6,5 milhões neste sábado, 8

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 6,5 milhões neste sábado (8), para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.287.

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS.

Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA também podem registrar jogos na Mega-Sena usando seu computador pessoal, tablet ou smartphone.

O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, encerrando às 19h e retornando às 21h, já para o concurso seguinte. O valor de uma aposta simples da modalidade é de R$ 4,50.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá aproximadamente R$ 8 mil em rendimentos mensais.

Se o ganhador optar por investir em artigos de luxo, o prêmio é suficiente para comprar 18 veículos de alto padrão, no valor de R$ 344 mil cada.

TIMEMANIA

Outra modalidade que pode pagar prêmio milionário neste sábado (8) é a Timemania, que está com um prêmio estimado em R$ 9,5 milhões para quem acertar as dezenas sorteadas no concurso 1.521.

Para jogar, basta escolher 10 dos 80 números disponíveis e um Time do Coração. Serão sorteados sete números e um Time do Coração. O apostador que fizer de 3 a 7 acertos será premiado.

Os números podem ser escolhidos aleatoriamente pela Surpresinha e ainda há a opção repetir a aposta por 2 ou 4 concursos consecutivos, optando pela Teimosinha. O valor da aposta é único e custa R$ 3,00.