Isolda: Nasceu em Patu, cresceu em Upanema e na adolescência se apaixonou por Mossoró

Isolda Dantas, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, contou um pouco de sua história no Quadro Conhecendo o Pré-candidato do IG do Portal MOSSORÓ HOJE desta sexta-feira, dia 7. Ela revelou como está construindo seu projeto de campanha. Na próxima segunda-feira, 10, vamos conversar com a pré-candidata Claudia Regina.

Ela nasceu em Patu-RN. Ainda pequena veio morar em Upanema-RN. Na adolescência veio estudar em Mossoró e terminou se apaixonando pela cidade, pelo povo.

Isolda Dantas, deputada pelo PT, foi entrevistada no quadro Conhecendo o Pré-candidata no Instagram do Portal MOSSORÓ HOJE, nesta sexta-feira, 7.

A conversa foi muito descontraída. Isolda Dantas lembrou do tempo que vinha a pé do Grande Alto São Manoel para estudar na Escola Estadual Jerônimo Rosado.

Ela conta como foi os estudos, sua formação na UERN, o ingresso no Partido dos Trabalhadores e que desde o primeiro momento, de forma natural, agiu como líder.

Isolda foi líder classe, passou pelo movimento estudantil na UERN, movimento das mulheres (Centro 8 de Março), tendo realizado um trabalho muito bonito na zona rural de Mossoró.

Inclusive este trabalho realizado na zona rural, Isolda revela que foi o que a transformou. Ela foi para ensinar e disse que foi ensinada pelas mulheres guerreiras da zona rural.

Trabalhou em Brasília e retornou para Mossoró, foi indicada pelo partido para o posto de secretária de Cultura, tendo deixado sua marca quando levou o teatro a periferia de Mossoró.

Na prática, democratizou o acesso à cultura. Naturalmente restou escolhida entre os pares no PT para concorrer uma das 21 vagas no Palácio Rodolfo Fernandes. Venceu.

Logo em seguida foi novamente apontada pelo partido para disputar o cargo de deputada estadual. Só não foi votada no município de João Dias, no Alto Oeste do RN.

A deputada estadual Isolda Dantas foi indicada pelos filiados ao partido dos trabalhadores para concorrer ao cargo de prefeita de Mossoró. Nesta entrevista, ela revela como está construindo seu projeto de campanha.

