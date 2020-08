A Polícia Militar encaminhou dois adultos e oito adolescentes para a delegacia de Umarizal na noite deste domingo (9).

Eles estavam uma festa em um motel da cidade. A PM chegou até o local após uma denúncia anônima sobre aglomeração e som.

Pessoas que estavam em outro quarto também faziam parte da festa. Todos foram encaminhados para a delegacia. Ainda segundo a PM, as adolescentes têm entre 13 e 17 anos.

A Polícia Civil autuou os adultos foram autuados em flagrante pelo crime tipificado no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata do fornecimento de bebida alcoólica a criança ou a adolescente.

Após pagamento da fiança estipulada em R$ 500, os adultos foram liberados.