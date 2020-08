Ex-presidiário é morto com cerca de 10 disparos de arma de fogo nos Paredões

Um homicídio foi registrado na noite desta segunda-feira (10), no bairro Paredões, em Mossoró. A vítima foi identificada como Roncaly da Costa, conhecido por “Jamanta”, de 39 anos.

De acordo com informações da perícia, o homem foi morto com cerca de 10 disparos de arma calibre 380.

O delegado informou a imprensa que Roncaly teria sido surpreendido por dois suspeitos que se aproximaram dele em uma motocicleta.

O garupa da moto teria atirado na vítima pela costa, 10 metros antes do local onde ela caiu. Em seguida, com Roncaly já no chão, o suspeito teria descido da motocicleta e realizado novos disparos.

A vítima já tinha passagem pelo sistema prisional. Ele era residente na Rua Pedro Ciarlini, no Alto de São Manoel.

A Polícia ainda não sabe a motivação do crime, mas acredita que tenha ligação com o tráfico, inclusive, a vítima estaria no local para comprar drogas.

O corpo de Roncaly foi removido para a sede do Itep e será liberado para a família após o exame de necropsia. A Delegacia de Homicídios vai investigar o crime.