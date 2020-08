Claudia Regina defende ações imediatas de socorro a população de Mossoró

A declaração da pré-candidata a prefeita de Mossoró foi durante entrevista ao MOSSORO HOJE no quadro conhecendo os pré-candidatos, na noite desta segunda-feira, dia 10. Ela lamenta que projetos que beneficiaram a população, como as Bases Integradas Cidadãs, tenham sido desativadas e quer ações imediatas para gerar empregos e restabelecer serviços essenciais; Nesta terça-feira, 11, vamos conhecer o pré-candidato Salomão Gomes, de Felipe Guerra

A pré-candidata Claudia Regina, em entrevista ao MOSSORÓ HOJE, dentro do quadro conhecendo OS CANDIDATOS, revelou que é natural de Aracati (CE) e que chegou em Mossoró no ano de 1985, quando a cidade estava sendo inundada pela cheia do rio Apodi-Mossoró.



Nos dias atuais, defende medidas imediatas para gerar emprego e melhorar os serviços essenciais a população, como saúde, segurança, assistência Social e Educação. “São questões que não esperam. Tem que ser agora e de imediato”, assegura Claudia Regina.

Claudia Regina disse que nasceu e morou até 1985 na cidade de Aracati. Lembra das fugidas de casa para ajudar as vítimas da enchente do Rio Jaguaribe. Inclusive, quando chegou em Mossoró, encontrou a água do rio Apodi-Mossoró perto do então teatro Cine Cid.

Ajudar as vítimas da enchente em 1985 como voluntária foi sua primeira missão Mossoró. “Aquele acolhimento era feito de forma espontâneo. Haviam vários que nos seguiam e eu seguir vários ajudando naquela época. Cada um fazendo sua parte”, lembra.

Claudia Regina veio para Mossoró quando se casou. Daí se graduou em Direito na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e constituiu família. Como advogada, restou concursada para atuar como assessora Jurídica do Governo do Estado, lotada na SESAP.

Foi Secretaria Municipal de Assistência Social e disse que fez um trabalho voltado para o bem-estar coletivo. Saiu da secretaria e foi conversar com a população. Lembra que isto pode ter lhe colocado naturalmente no tabuleiro político para concorrer uma vaga na Câmara.

Foi eleita vereadora e depois chegou ao posto de prefeita, passando 9 meses no comando da Prefeitura de Mossoró. Neste intervalo, conseguiu atrair a A&C para Mossoró, gerando 2 mil empregos diretos. “Foi preciso, porque a Petrobras começou a sair de Mossoró”, explica.

Ainda durante estes 9 meses como gestora, Claudia Regina disse que enfrentou com firmeza a questão da violência na cidade, implantando o projeto Base Integrada Cidadã. “Em 40 dias, zeramos ocorrências de homicídios na região da Estrada da Raiz”, acrescenta.

O projeto Base Integrada Cidadão nasceu através de um forte debate envolvendo várias pessoas que entende desta questão de segurança pública e contou com todas as secretarias da Prefeitura. “Eu estava atendendo ao pedido de Dona Joana, lá da Estrada da Raiz, que queria voltar a sentar na calçada e a violência não deixava mais”, justifica.

“Na questão da saúde, Cezar Alves, você lembra, porque você estava lá cobrando, não tinha UTI pediátrica em Mossoró e nenhum município próximo. Só tinha em Natal e pouco. Chamei todos, tiramos dinheiro da propaganda e abrimos a UTI pediátrica”, diz Claudia Regina.

Claudia teve o seu registro de candidatura de prefeita cassada pela Justiça Eleitoral, por atos cometidos, em seu benefício eleitoral, principalmente pela então governadora Rosalba Ciarlini. Claudia ficou 8 anos fora da política e Rosalba, estranhamente, não foi punida.

Se pode ou não colocar seu nome à disposição dos mais de 175 mil eleitores de Mossoró, Claudia Regina disse que, com as eleições previstas para novembro, nada mais impede dela ser candidata. Atualmente cimenta sua pré-candidatura conversando com os partidos.

Já conversei com as lideranças de onze partidos e todos concordam que precisamos agir rápido, com força, para gerar empregos e restabelecer os serviços essenciais. “Estou filiada ao DEM e só podemos fechar esta questão de candidatura, depois das convenções”, diz.

Claudia Regina é da teoria que o gestor não pode parar o que o outro fez que está dando certo. Defende que seja fortalecido e incentivado. Lamenta muitos dos projetos implantados por ela em 2013 ter sido paralisados, como o caso das bases integradas.