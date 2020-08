Na manhã desta quinta-feira (13) policiais civis do município de Pau do Ferros apreenderam mais de 100 tabletes de maconha, que estavam escondidos em bolsas, dentro de um veículo

A apreensão aconteceu em frente ao Campus do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN).

Dois homens e três mulheres que estava no veículo foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia da cidade.

A polícia ainda vai realizar a pesagem dos entorpecentes.

MOSSORÓ HOJE apura os fatos.