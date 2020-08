Novo recorde: PRF apreende R$1 milhão em cigarros contrabandeados no RN

A Polícia Rodoviária Federal realizou mais uma grande apreensão de cigarros contrabandeados, no Rio Grande do Norte.

A carga com 200 mil maços, avaliada em um milhão de reais, foi apreendida na madrugada desta quarta-feira (12), no Km 236 da BR 304, na cidade de Riachuelo.

De acordo com a PRF, a equipe realizava mais uma fiscalização de combate à criminalidade, por volta das 00h50, quando visualizou uma carreta de cor branca, transitando em atitude suspeita.

Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor adentrou com o veículo em um posto de combustíveis localizado às margens da rodovia, estacionou o veículo de maneira brusca e empreendeu fuga a pé. Os policiais tentaram localizá-lo, mas não lograram êxito.

Durante vistoria à carga transportada, verificou-se que se tratava de aproximadamente 200 mil maços de cigarros de origem estrangeira, totalizando um prejuízo de cerca de um milhão de reais ao crime organizado.

O veículo com a carga e um celular, encontrado no interior do veículo, foram encaminhados à Polícia Federal em Natal, contudo a contagem definitiva da carga deverá ser realizada na próxima segunda-feira (17) pela Receita Federal.

Esta é a segunda grande apreensão realizada somente este mês. No dia 3 de agosto os policiais apreenderam uma carga avaliada em R$ 970 mil, no município de São Paulo do Potengi.

