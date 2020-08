RN teve um aumento de 30% em novos projetos de geração de energia eólica no primeiro semestre de 2020. De acordo com a SEDEC, de janeiro a junho, foram R$ 3.631 bilhões em novos investimentos no setor; A instalação de novos complexos eólicos possibilitou a geração de novos empregos nas regiões do interior do Estado; Espera-se, ainda, que sejam abertas cerca de 1.500 vagas de emprego após o terceiro trimestre de 2020.

Segundo o balanço do setor eólico publicado nesta quinta-feira (13), o Rio Grande do Norte teve um aumento de 30% em novos projetos de geração de energia por fonte eólica no primeiro semestre de 2020.

De acordo com a SEDEC, de janeiro a junho, foram R$ 3.631 bilhões em novos investimentos no setor.

Outro fato interessante é a instalação de novos complexos eólicos em municípios como Riachuelo e Santana do Matos, Possibilitando a geração de novos empregos nas regiões do interior do Estado.

Espera-se que sejam abertas cerca de 1.500 vagas de emprego após o terceiro trimestre de 2020, podendo esse número chegar a 3 mil no primeiro semestre de 2021, a depender do cronograma de início das obras de cada empresa.

As empresas terão prazo para entrega da energia até 2024, possibilitando um fluxo de continuo de obras e movimentação da economia nos próximos 3 anos.

O professor Hugo Fonseca, Coordenador de Desenvolvimento Energético da SEDEC, informa que este aumento de 30% na contratação de novos projetos deve-se a uma ação forte e articulada entre a SEDEC, empresas de geração, IDEMA, Secretaria de Tributação (SET), prefeituras e entidades do setor como o CERNE e ABEEOLICA.

“Todas essas ações exigem um planejamento enorme por parte do governo do estado, permitindo que o RN continue na vanguarda na geração de Energia renováveis. Além disso, o estado está investindo em pesquisa e desenvolvimento através de parceiras com o Instituto Senai de Inovação para elaboração do novo Atlas Eólico e solar do RN, que contemplará dados sobre o potencial de geração de energia na terra e no mar (onshore e offshore)”, afirma.

O balanço do setor eólico no primeiro semestre está disponível através do infográfico publicado no site da SEDEC, disponível AQUI.