Oito pessoas são presas em operação contra o crime organizado em Assú

Oito pessoas foram presas nesta quinta-feira (13), no município de Assú, suspeitos de integrar facções criminosas investigadas pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

As prisões aconteceram no âmbito da operação “Tapa Buraco” e contou com a participação de 90 agentes da Polícia Civil e 29 viaturas da Polícia Militar.

De acordo com as investigações, as facções criminosas atuam na cidade de Assú e em outros municípios da região do Vale do Assú.

Foram expedidos 17 mandados de busca e 13 mandados de prisão, mas só 8 pessoas foram localizadas e presas. Cinco já foram encaminhadas ao sistema prisional e 3 ainda serão ouvidas.

Outras 5 pessoas são consideradas foragidas. Com os suspeitos foram apreendidas armas, munição, trouxinhas de maconha, pedras de crack, dinheiro fracionado e celulares.

De acordo com o Delegado Paulo Pereira Júnior, titular da Delegacia de Assú, o objetivo da operação é enfraquecer facções que há algum tempo realizam crimes na região.

“Estamos trabalhando nessas investigações já tem um ano. Durante essas investigações colhemos elementos que levaram aos mandados de busca e de prisão. investigamos denúncias de crimes de homicídio e tráfico de drogas”.

Os policiais cumpriram os mandados nos bairros Vertentes, Parati 2000, Cristóvão Dantas, Dom Elizeu e na comunidade Buraco D'água, onde a maior parte dos mandados foi cumprida. Por esse motivo a operação recebeu o nome de “Tapa Buraco”.