‘Sem coligação e sem fundo partidário’, diz Bianca Medeiros sobre a campanha

A pré-candidata Bianca Negreiros, do Podemos, em Mossoró, disse que, em sua campanha, não vai usar os recursos do Fundo Partidário e nem vai fazer coligação com outros partidos.

Bianca foi a entrevistada do quadro Conhecendo os Pré-Candidatos do Portal MOSSORÓ HOJE, nesta quinta-feira, 13, transmitido ao vivo pelo Instagram e a Fan Page.

A empresária contou que sua família (Vieira e Negreiros) é de Mossoró, mas que nasceu e estudou até os 14 anos na cidade de Boa Vista, no Estado de Roraima (RO).

Voltou para Mossoró e continuou os estudos no Diocesano. Lembra com carinho das lições do Padre Sátiro Cavalcante Dantas, que tem uma luta incansável pela educação.

É graduada em História, pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Disse que ao pagar a cadeira de Filosofia abriu a mente para o mundo. Passou a vê-lo com outros olhos.

Consciente de que a Educação é a base de tudo, Bianca Negreiros disse que é preciso que o Estado (prefeitos, governadores e presidente) garanta uma formação humana e de qualidade.

Antes de se tornar empresária, Bianca Negreiros atuou como professora universitária, trabalhou na Olinda Pneus e foi representante comercial. “Não sou de ficar parada”, diz.

O ingresso na política, seguindo os passos do Capitão Styvenson, de quem afirma ser fã, foi 2018. Disse que não tinha como não ser fã, diante da postura correta e justa do Capitão.

Lembrou que é voluntária no trabalho de apoio ao mandato do Capitão Styvenson, em Mossoró (o Capitão Styvenson entrou na transmissão ao vivo e avisou que iria fiscalizá-la).

Com o passar do tempo, Bianca Negreiros conquistou a confiança do senador Styvenson, que lhe colocou como vice-presidente do Podemos no município de Mossoró.

“Já foi uma grande responsabilidade”, diz Bianca Negreiros, lembrando que logo em seguida o Senador linha dura lhe deu outra missão: sair candidata a prefeita de Mossoró.

“Não fazemos coligação com nenhum partido e não usamos o Fundo Partidário. O senador provou que é possível fazer uma campanha sem usar dinheiro público”, destaca.

“Estou numa missão para oferecer ao eleitor mossoroense uma proposta de gestão construída com o apoio de professores, doutores, especialistas em áreas específicas”, diz.

Sobre a missão de governar Mossoró, Bianca Negreiros lembrou o passo mais importante deve ser dado pelo cidadão mossoroense, votando, fiscalizando e cobrando resultados.

“Isto vale para quem for eleito. Vale para mim, se não for eleita. Já recebi esta missão de fiscalizar a aplicação dos recursos e cobrar resultados. É nosso dever”, diz.

Lembra, segundo ela com tristeza, que o município de Mossoró recebeu muitos recursos da Petrobras ao longo de décadas, porém a saúde, a educação e segurança é precária.

Segundo ela, consequência de anos e mais anos de gestão pública ultrapassada. “É hora de modernizar, moralizar e proporcionar uma gestão voltada para o cidadão”, finaliza.