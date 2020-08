Antônio Bolota lidera corrida pela prefeitura de Governador Dix-sept Rosado

O prefeito de Governador Dix Sept Rosado-RN, Antônio Bolota, com nome limpo na Justiça, presente no município e com obras importantes tanto na cidade como na zona rural, travou o discurso de oposição e disparou na corrida eleitoral para renovar o mandato por mais 4 anos.



Antônio Bolota foi escolhido prefeito pelo povo de Governador Dix Sept Rosado em 2016, numa campanha que derrotou os “doutores”. Assumiu no dia 1º de janeiro de 2017. Encontrou a cidade com serviços básicos de saúde e de educação com enormes dificuldades.

O primeiro passo que teve que dá foi restabelecer o transporte escolar, mais de 10 rotas para os jovens do município estudar em Caraúbas e em Mossoró. Ele lembra que antes o estudante tinha que pagar para estudar. “ Agora é de graça e tem o transporte de qualidade”, diz.

Antônio Bolota entende que a educação é a principal ferramenta de transformação social e aposta na juventude de Governador Dix Sept Rosado. Além do transporte, também concluiu, com recursos próprios, a construção da Quadra Poliesportiva Vicente Carlos de Menezes.

Concluiu também a Escola do Pro Infância, que estava parada havia pelo menos 8 anos. Esta obra começou com recursos federais, mas não foi concluída. Foi concluída com recursos próprios (R$ 200 mil) e atualmente atende mais de 300 crianças em dois turnos.

Por muitos anos, os professores de rede municipal de ensino lutaram para conseguiram as promoções de nível. Ao assumir, Antônio Bolota resolveu esta questão, beneficiando diretamente 117 professores. Também resolveu a questão das licenças e das férias dos servidores.

Os resultados apresentados na educação, é o primeiro e principal entalo na garganta de seus adversários. O segundo foi a reestruturação dos serviços de saúde. São 5 unidades de PSF, sendo que 3 na cidade e duas atendendo a população da na zona rural., com ótimos resultados.

Na cidade, Antônio Bolota e sua equipe da Saúde passou a ofertar serviços de saúde 24 horas por dia na Unidade Mista de Saúde (Pronto Socorro) e comprou oito veículos (3 Onix, 3 ambulâncias, 1 micro-ônibus e uma L200). “Compramos ultrassom moderno para a saúde”, reforça.





O Conjunto José Freire do Vale tinha só as casas e muitas reclamações. O gestor conseguiu calçar todas as ruas, instalar água em todas as casas e também energia. “Eu sou facilmente encontrado aqui na cidade para resolver as questões de interesse público”, explica.

Ficar na cidade, atender bem o cidadão, é algo anormal, em se comparado com gestores do passado. Atender bem as pessoas, onde elas estão, trava o discurso da oposição.

Atualmente, Antônio Bolota iniciou o trabalho de restauração de cerca de 500 km de estradas de acesso a zona rural, num investimento de aproximadamente R$ 700 mil. Este trabalho deve ser concluído nos próximos 3 meses. Estava só aguardando o inverno terminar para começar.

Água é vida. No Projeto de Assentamento Santo Antônio, que fica perto do Três Marias e da BR 405, não havia água para 39 famílias e cerca de 70 da região. Com investimento inferior a R$ 200 mil, Antônio Bolota conseguiu perfurar um poço com 300 metros de profundidade, com vazão superior a 22 mil litros de água por hora. “Agora temos água de qualidade no Santo Antônio”, diz.

Iluminação pública é outra questão que preocupava a gestão de Antônio Bolota, pois pode contribuir com o aumento da violência. Com planejamento, conseguiu instalar luminárias nos seguintes projetos de assentamentos.

Projeto de Assentamento Chico Rêgo – 60 famílias.

Projeto de Assentamento Maria Cleide – 30 Famílias.

Sítio Bom Sucesso – 20 famílias

Projeto de Assentamento Terra de Esperança – 107 famílias.

3 km no acesso da RN 117 a comunidade de Gangorrinha.

A restauração dos serviços básicos, com obras estruturante, presente na cidade, e sem problemas na Justiça e fortalecimento da educação, Antônio Bolota deixou o bloco político de oposição engasgado para discursar. Os travou. A prova disto que partiram para o ataque, com notícias falsas, que são facilmente diluídas com fatos reais e vistos a olho nu pelo eleitor de Governador Dix Sept Rosado.