Tribunal de Justiça afasta prefeito e secretários em Carnaubais por corrupção

Com apoio da PM, operação Desmonte foi deflagrada nesta terça-feira (18). Prefeito Thiago Mangueira, junto com seis secretários, foi afastado do cargo e está proibido de frequentar as dependências da Prefeitura e das Secretarias Municipais

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta terça-feira (18) a operação Desmonte, com o objetivo de dar cumprimento a medidas de busca e apreensão, afastamento e outras proibições cautelares determinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do RN a pedido da Procuradoria-Geral de Justiça.

O prefeito da cidade. Thiago Meira Mangueira, e mais seis servidores públicos foram afastados do cargo e estão proibidos de frequentar as dependências da Prefeitura.

A operação Desmonte foi realizada com o apoio da Polícia Militar.

Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Carnaubais, Natal, Mossoró e Assu. Ao todo, 16 promotores de Justiça, 37 servidores do MPRN e ainda 75 policiais militares participaram da ação.

Enquanto PMs faziam a guarda externa do prédio da Prefeitura e secretarias, agentes do Ministério Público Estadual entraram no setor de licitação e outras departamentos da Prefeitura, revistando tudo e fazendo apreensão de documentos.

As investigações do MPRN foram iniciadas em 2019, apuram crimes cometidos contra o patrimônio público do Município de Carnaubais e ainda estão sob segredo de Justiça. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, dois homens foram presos em flagrante por posse de arma de fogo sem o devido registro.