A Polícia Federal, com apoio de organizações de justiça de vários países, conseguiu desarticular uma enorme e poderosa organização criminosa de narcotráfico internacional, presente em pelo menos 12 estados brasileiros, trazendo drogas do Paraguai de aviões até São Paulo, caminhões até o Rio Grande do Norte, e embarcando no Porto de Natal para os países Bélgica e Holanda, na Europa.

Estima-se que a quadrilha exportava de 15 a 20 toneladas de cocaína para a Europa usando o porto de Natal. Neste final de semana, a PF e a Receita Federal fizeram apreensão de 700 quilos de drogas, que estava num conteiner de manga para a Europa.

Veja mais

PF e RF apreende 700 de cocaína entre caixas de manga no Porto do Natal

A Polícia Federal informa que está cumprindo nesta terça-feira (18) 50 mandados de prisão (20 preventivas e 30 temporárias) e 139 de busca e apreensão em 12 estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo) e no Distrito Federal.



A Operação Além-Mar, que conta com cerca de 630 agentes e equipes do Comando de Operações Táticas da PF, investiga um esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

Os investigadores acreditam que a droga saía do Paraguai, entrava no Brasil e, através de portos brasileiros, era enviada a países europeus, como Holanda e Bélgica. Os entorpecentes seriam transportados pelo território brasileiro em helicópteros.

Em São Paulo, são cumpridos 60 mandados de busca e apreensão e 22 de prisão. A investigação é realizada pela PF de Pernambuco, mas é no território paulista que se encontra a maioria dos alvos. Equipes do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná dão apoio à ação.

Segundo informações da PF de Pernambuco, entre os bens que tiveram o sequestro determinado pela Justiça Federal estão 7 aviões, 5 helicópteros, 42 caminhões e 35 imóveis urbanos e rurais ligados aos investigados. Além disso, também foi determinado o bloqueio judicial de R$ 100 milhões.

Esquema contava com atuação de 4 grupos, que agiam articulados entre si.

De acordo com a PF de PE, a ação contava com a atuação de quatro grupos autônomos que viabilizavam o tráfico. O primeiro, na capital paulista, operava a entrada da cocaína pela fronteira com o Paraguai, transportando-a via aérea até o estado de SP e distribuindo-a no atacado para outras quadrilhas no Brasil e na Europa.

O segundo grupo, em Campinas (SP), recebia a droga e distribuía e exportava o produto para Cabo Verde e Europa.

O terceiro, em Recife (PE), formado por empresários do setor de transporte de cargas, funcionários e motoristas de caminhão, atuava na logística do transporte rodoviário e armazenamento da droga até ela ser escondida nos contêineres.

O quarto grupo, no Brás (bairro na região central de SP), agia como banco paralelo, disponibilizando contas bancárias (de empresas fantasmas, de fachada ou em nome de "laranjas") para movimentar os valores obtidos ilegalmente.

O esquema está sendo investigado desde 2018, a partir de informações divulgadas pela Coordenação Geral de Prevenção e Repressão ao Tráfico de Drogas (CGPRE) da Polícia Federal pela National Crime Agency (NCA).

A PF disse que, durante a fase sigilosa das investigações, 12 pessoas foram presas por ligação com o caso e mais de 11 toneladas de cocaína foram apreendidas no Brasil e na Europa. Dentre os presos, estava um traficante que permaneceu foragido da Justiça brasileira por 10 anos e era procurado pela PF e pela NCA.

Mais de 700 kg apreendidos no Porto de Natal

No sábado (15), foram apreendidos mais de 700 kg de cocaína no Porto de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela estava em um contêiner carregado de mangas que iria para a Europa, mas teve a viagem interrompida pelos agentes federais. Desde 2019, a PF apreendeu no local mais de 5 toneladas de cocaína.

A corporação informou que o Porto de Natal se tornou um ponto muito visado pelo tráfico internacional de drogas. De outubro de 2018 até o último fim de semana, mais de 10 toneladas de drogas foram apreendidas em um porto da Holanda. Os entorpecentes estavam em contêineres que partiram do Porto de Natal.

A pena por tráfico internacional de drogas pode variar de 7 a 25 anos de reclusão.





(Com informações de Bia Gurgel, da CNN, em Brasília, Diego Barros, da CNN, em Recife, e Carolina Abelin, da CNN, em São Paulo)