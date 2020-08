Jovem que denunciou estupro em Mossoró foi orientada a ir para o HMAC

Nesta terça-feira (18) uma denúncia de estupro, realizada por uma jovem de 16 anos de Mossoró, em suas redes sociais, ganhou grande repercussão na cidade e chegou aos trend topics do Twitter, por meio de uma hashtag com pedidos de ‘justiça’.

O caso, cujo suspeito também é menor, aconteceu na noite da segunda-feira (17), na casa de uma amiga dos envolvidos.

A denúncia já foi realizada a Polícia Civil de Mossoró.

Entenda o caso:

Caso de estupro envolvendo dois menores em Mossoró viraliza nas redes sociais





Nesta quarta-feira (19) o MOSSORÓ HOJE entrou em contato a com a Polícia Civil, que confirmou que recebeu a denúncia.

De acordo com a agente, no momento em que recebeu a ligação ela orientou ao familiar da adolescente que a primeira coisa a ser feita era levá-la ao Hospital Maternidade Almeida Castro (HMAC), para cuidar, primeiramente, da saúde da jovem.

A maternidade dispõe de um programa chamado Flor de Lótus, criado em outubro de 2018 em uma parceria entre a unidade hospitalar, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e a UERN, para atendimento a vítimas de violência sexual.

No local, a vítima recebe apoio psicológico, a medicação necessária para evitar doenças sexualmente transmissíveis, além realizar o exame inicial.

A agente de polícia civil também explicou que a investigação da denúncia não será realizada pela Delegacia da Mulher e sim pela Delegacia do Menor, visto que envolve dois adolescentes.

O MOSSORÓ HOJE segue acompanhando o caso.