Nesta terça-feira (18), a Caixa iniciou o pagamento da quinta e última parcela do Auxílio Emergencial para os beneficiários elegíveis do Bolsa Família. Neste primeiro dia, 1,9 milhão de beneficiários com NIS final 1 podem realizar o saque em espécie.

Já nesta quarta-feira (19), podem realizar o saque dos R$ 600 ou R$ 1.200, no caso de mães solteiras, beneficiários do programa que possuem o NIS final 2.

A cada dia, o saque é liberado para um novo grupo conforme o último número do NIS. Ao todo, 19,2 milhões de pessoas cadastradas no programa receberão até o dia 31 de agosto. Veja o calendário abaixo:





O recebimento do Auxílio Emergencial por este público é feito da mesma forma que o benefício regular, utilizando o cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui ou por crédito na conta CAIXA Fácil.

O Auxílio Emergencial já beneficiou 66,4 milhões de pessoas. Destes, 19,2 milhões são do Bolsa Família, 10,5 milhões do CadÚnico e 36,7 milhões se cadastraram pela primeira vez para receber recursos do Governo Federal.