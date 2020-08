A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, no domingo (16), a quarta fase da Operação Tamoio, considerada a maior operação de enfrentamento à criminalidade realizada pela instituição.

Em sua fase inter-regional, a Tamoio gerou um prejuízo estimado em mais de R$ 500 mil às organizações criminosas no Rio Grande do Norte. As ações se iniciaram no último dia 14 de agosto e contaram com um acréscimo de 40% no efetivo policial empregado.

Para intensificar as ações de policiamento orientado por inteligência, visando incrementar o enfrentamento qualificado à criminalidade e o aumento da percepção de segurança nas rodovias federais, a Tamoio IV foi coordenada em macrorregiões: fronteira, centro-sudeste e norte-nordeste.

Com as macrorregiões integradas e articuladas, a operação atingiu o objetivo de “sufocar” o movimento das organizações criminosas. Em três dias, a PRF/RN fiscalizou quase três mil veículos e três mil pessoas no Estado.

Como resultado, foram retiradas de circulação armas, munições e documentos falsos. Durante a operação, os policiais apreenderam diversos tipos de drogas como maconha, skunk e anfetaminas. Além disso, nove veículos roubados foram recuperados. Ao todo, 27 pessoas foram presas.