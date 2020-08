Vaqueiro Edu Licurgo encara o prefeito Juninho Alves, em Caraúbas

Nascido na zona rural do município, estudou e trabalhou na cidade com os pais. Aos 20 anos Edu Licurgo foi eleito vereador. Atualmente está no seu quarto mandato, escolhido como pré-candidato a prefeito do município de Caraúbas

Um vaqueiro apaixonado por sua terra. Presente no cenário político da terra das caraubeiras desde quando saiu da adolescência, o hoje empresário/vereador corredor de vaquejada Edu Licurgo, do PL, é o nome que se materializou como pré-candidato em oposição ao atual prefeito Juninho Alves, no município de Caraúbas-RN, no oeste Potiguar.

Em transmissão ao vivo nas redes sociais do MOSSORÓ HOJE, Edu Licurgo contou que nasceu na zona rural, estudou na cidade e trabalhou no frigorífico da família, tendo, ao longo dos anos, se caracterizado como homem respeitador e de palavra. Além de vaquejada, também gosta de futebol. Não foi um grande jogador, mas apreendeu a reconhece-los entre as quatro linhas.

Para conferir a entrevista com Edu Licurgo na ÍNTEGRA.





Entre os atletas que empresariou, está o meia Sandro, ex-Cruzeiro. O encontrou nos campos de terra batida na região. Meia talentoso com a perna esquerda, que terminou por encantar o treinador Wanderley Luxemburgo. Também foi o empresário do zagueiro Marcão e de outro meia esquerda, Wendel, que jogou em times de Mossoró e Natal.

“Eu não fui um grande corredor de vaquejada e nem um grande atleta de futebol, mas quero ver um atleta que tenha mais troféu do que eu”, brinca o pré-candidato, mostrando pelo menos três centenas de troféus conquistados ao longo de 25 anos. Sempre entrei nas competições preparado para vencer”, avisa.

O ingresso na política se deu aos 20 anos, quando foi eleito vereador. Pouco tempo depois se tornou presidente da Câmara. Depois de três mandatos, passou uma temporada sem se candidatar, mas na eleição passada decidiu novamente se candidatar e novamente foi eleito vereador. “Voltei porque percebi que estão deixando minha terra afundar”, diz.

“Caraúbas, como qualquer outra cidade da região, precisa de um prefeito presente, atento, dedicado ao seu povo e que tenha habilidade para conseguir benefícios para o bem coletivo. Não é o que temos hoje e já faz algum tempo que está assim, levando a cidade ao cenário de desemprego atual. Isto precisa ser resolvido”, assegura.

Foi eleito presidente da Câmara, porém o grupo liderado pelo prefeito do município conseguiu, na Justiça, tira-lo do posto. Não recorreu. Naturalmente seu nome foi posto na corrida pela prefeitura da terra abençoada por São Sebastião. “É uma terra abençoada, rica em solo, recursos hídricos e de um povo maravilhoso, mas que descuidaram”, diz.

A principal reclamação do pré-candidato a prefeito é que Caraúbas não tem programa de geração de emprego. “Precisamos empregar as pessoas, precisamos de educação”, assegura. Sobre a pré-candidatura, Edu Licurgo se mostra otimista com os nomes que concordam com suas ideias para o município e já estão somando na pré-campanha. O MDB é o principal aliado de Edu até o momento, tendo a grande maioria dos pré-candidatos a vereador, como também com a possibilidade de indicar o vice. A expectativa do bloco político é que nós próximos dias aconteça a definição da dupla que defenderá o nome da oposição em Caraúbas.