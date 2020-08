Diretor do Ciretran Mossoró tem fotografia usada por estelionatários

Wilson Fernandes Junior, supervisor da Ciretran, em Mossoró-RN, teve sua fotografia usada por estelionatários no número 84 98118 6784 para aplicar golpe (através de transferências bancárias), de membros de sua família. Pelo menos duas pessoas caíram no golpe.

Wilson Fernandes disse que ficou sabendo que sua fotografia estava sendo usada pelo número citado na terça para quarta-feira, dia 19. Mandou mensagens para todos da família e também amigos, pois segundo ele, já desconfiava que poderia ser golpe.

Avisou a todos que continua usando o mesmo número e não mudaou para qualquer outro. Mostrava inclusive prints do número do falsário usando sua fotografia, mesmo assim duas pessoas da família caíram no golpe, ficando com um prejuízo de quase R$ 5 mil.

Wilson Fernandes informa que o número 84 98118 6784, que tem sua fotografia, é usando por um criminoso. Pede que denunciem este contato.

Lembra a todos, em especial familiares e amigos mais próximos, além de contatos profissionais, que continua com o número que sempre usou no seu trabalho como supervisor da Ciretran Mossoró. Pede aos amigos que reproduza a informação para outras pessoas não serem vítimas.