Polícia prende comerciante e fecha fábrica clandestina de armas em São Miguel

A Polícia Militar prendeu um homem de 56 anos na cidade de São Miguel, na região Oeste, por manter uma oficina de consertos e fabricação de armas.

A polícia chegou ao local após um chamado de um rapaz que dizia estar sendo ameaçado de morte pelo homem que estava armado com uma espingarda. Ao chegar ao local, a PM encontrou um vasto material para conserto e fabricação de armas.

O homem foi encaminhado até a Delegacia Civil de São Miguel e autuado no artigo 17 do estatuto do desarmamento que tipifica o crime de comércio ilegal de arma de fogo, materialidade e autoria.

De acordo com a lei, comete esse crime o comerciante que vende arma para conhecido sem expedir qualquer documento e sem aguardar a autorização de compra e venda pelo órgão competente. A pena é de 6 a 12 anos.

O homem foi encaminhado para o presídio de Pau dos Ferros onde ficará à disposição da Justiça.